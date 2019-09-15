تركيا تهاجم خطة نتنياهو وتصفها بـ"الدنيئة"

أكد مولود تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي أن خطة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بضم أراض من الضفة الغريبة " دنيئة" لكسب أصوات في الانتخابات، داعيا إلى التشكيك في "صفقة القرن".

وقال تشاووش أوغلو، في كلمة ألقاها اليوم الأحد، خلال مشاركته في اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة السعودية: "تمثل تصريحات نتنياهو محاولة دنيئة لكسب بضعة أصوات إضافية في الاستحقاق المقبل على حساب تدمير الآمال في تحقيق سلام ثابت في الشرق الأوسط".

وأضاف تشاووش أوغلو: "تستمد إسرائيل الجرأة من دعم بعض الدول، وتواصل سياساتها العدوانية التي أخذت تتحول إلى نظام أبارتهايد".

وتابع: "لو عملت الأمة بأسرها كجبهة موحدة، لما وصلت المخططات والسياسات والتصرفات المتهورة للولايات المتحدة وإسرائيل إلى هذا الحد على الإطلاق".

ولفت إلى أن نية إسرائيل ضم أراض محتلة جديدة من شأنه أن يثير شكوكا لدى بعض الدول الإسلامية بشأن مشروع البيت الأبيض، وشدد على أن بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ينبغي أن تعترض على الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية.

واعتبر أن "هذا الأمر الواقع الجديد يجب أن يصبح تحذيرا لكل الدول، التي تتجاهل الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أن إلى أن الرد الدولي من هذا التطور "إيجابي لكنه غير كاف"، داعيا العالم إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد هذه الإجراءات غير الشرعية

وأعلن نتنياهو، يوم 10 سبتمبر، عزمه ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت الواقعة في أراضي الضفة الغربية المحتلة منذ العام 1967، إضافة إلى عدد كبير من المستوطنات اليهودية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، في حال إعادة انتخابه في الاستحقاق القادم يوم 17 من الشهر الجاري، بهدف إنشاء جدار أمني منيع على حد تعبيره.