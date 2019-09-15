اسبانيا تتوج ببطولة العالم لكرة السلة والأرجنتين في الوصافة

تمكن منتخب اسبانيا لكرة السلة للتتويج ببطولة العالم للمرة الثانية في تاريخها مساء اليوم الأحد عقب تحقيق الفوز ضد منتخب الأرجنتين بنتيجة (95-75) وأقيمت المباراة في الصين.

يُشار إلى أن المنتخب الاسباني لكرة السلة توج في البطولة العالمية عام 2006 على حساب اليونان.

ولم تقدم الأرجنتين المستوى الذي ظهرت به في ربع النهائي أمام صربيا ونصف النهائي أمام فرنسا، بعدما نجح مارك غاسول وزملاؤه في الحد من خطورة المخضرم لويس سكولا ورفاقه.

ومني المنتخب الأرجنتيني، بالهزيمة الأولى له في البطولة الحالية، بعدما حقق 7 انتصارات متتالية على مدار الأدوار المختلفة للبطولة.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، تُوِّج المنتخب الفرنسي، أحرز منتخب فرنسا المركز الثالث والميدالية البرونزية للبطولة إثر فوزه على نظيره الأسترالي (67-59).

واحتفظ المنتخب الفرنسي بموقعه على الخريطة العالمية؛ وكان توج بنفس المركز بالنسخة الماضية في 2014، كما ثأر لهزيمته أمام نظيره الأسترالي في ختام مبارياتهما بالدور الثاني (دور الستة عشر).