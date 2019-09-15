سواريز يوضح سبب احتفاله الغريب أمس في مباراة برشلونة وفالنسيا

أوضح لويس سواريز نجم نادي برشلونة سبب اشارته برسم حرف (x) باللغة الإنجليزية بعد تسجيله هدفين جميلين أمس في مرمى فالنسيا ضمن الجولة الرابعة من الدوري الاسباني.

وتمكن سواريز أمس من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 61 بينما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 81 من المباراة ليقود البرشا بفوز ساحق ضد فالنسيا انتهى بنتيجة (5/2).

وكان لافتا بعد تسجيله الهدف الأول احتفاله بطريقة غير معتادة، إذ رسم حرف "x" باللغة الإنجليزية ورفع يديه للسماء.

وكانت وسائل اعلام اسبانية كشفت لاحقا أن الأورغوياني الدولي أهدى هدفه إلى "تشانا" ابنة لويس إنريكي مدربه السابق في البرسا، التي توفيت الشهر الماضي بعد إصابتها بنوع نادر من سرطان العظام.