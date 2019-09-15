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ما قصة الجنين "الشيطان"!

  • فلسطين اليوم
  • 16:48 - 15 سبتمبر 2019
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في مشهد غريب ونادرٍ، فوجئ والدان أن ابنهما الجنين يحمل ملامح مخيفة جداً، ظهر ذلك خلال جلسة في معمل الموجات فوق الصوتية للاطمئنان على حالته.

وانتشرت صورة الجنين الغريبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وسط تعليقات عن الحالة، فضلاً عن قلق والديه من تلك الهيئة المخيفة الأمر الذي دعا الأم لإطلاق لقب "الجنين الشيطان" على ابنها.

ونشرت الأم المراهقة التي تدعى إيانا ألستون (17 عاما)، الصورتين اللتان التقطتا لجنينها، على حسابها في "فيسبوك"، وعلقت عليها بالقول: "معظم الأطفال يختبئون من الكاميرا. انظروا إلى طفلتي الشيطانية".

وأضافت: "كانت تبدو عادية، لكن عندما علمنا أننا سنرزق بفتاة، وتم وضع الجهاز على بطني مرة أخرى، فتحت عينيها وابتسمت. أحب هذه الطفلة الشيطانية جدا".

وحظي منشور ألستون على 15 ألف إعجاب منذ نشره في السابع والعشرين من أغسطس على "فيسبوك"، فيما تمت إعادة نشره نحو 16 ألف مرة.

في السياق، أوضحت الطبيبة التي اجرت عملية التصوير ان حالة الجنين طبيعية، وانه ليس من الغريب رؤية مثل هكذا اجنة في فترة النمو.

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