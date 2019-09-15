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الاونروا تصدر بيانًا غاضبًا بشأن الاعتداء على معلمة داخل الفصل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:15 - 15 سبتمبر 2019
الاونروا الاونروا
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أدانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، بشدة الاعتداء الذي ارتكب بحق إحدى معلماتها أمس السبت في منطقة غرب غزة، مؤكدة أنها تشعر بقلق شديد إزاء العدد المتزايد من حالات العنف ضد موظفيها.

وقالت في بيان وصل "فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه مساء اليوم الأحد: "على ما يبدو، فإن أفراد من عائلتها قد نفّذوا هذا الاعتداء عند بوابة المدرسة عندما كانت في طريقها للخروج".

وأكدت الوكالة أنها مصممة على بذل كل الجهود كي يشعر موظفيها وموظفاتها بالأمان والحماية أثناء تأديتهم لعملهم".

وأضاف البيان: "إن حالات العنف ضد الأشخاص المستضعفين بمن فيهم النساء والأطفال يصل إلى مستويات تنذر بالخطر في قطاع غزة".

ودعت الأونروا، جميع السلطات المعنية إلى اتخاذ التدابير المناسبة التي تهدف إلى منع تكرار هذا العمل.

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