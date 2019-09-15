نتنياهو: اعددنا خطة عسكرية ضد غزة ولن تكون الحرب المقبلة مثل سابقاتها

جدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديداته تجاه قطاع غزة قائلاً "لا مفر.. أعددنا خطة عسكرية ضد غزة ولن أطرح تفاصيلها".

وقال نتنياهو في تصريحات صحفية "لن تكون مثل العمليات العسكرية الثلاث الأخيرة، واحدة في الحكومة السابقة (برئاسة إيهود أولمرت) واثنتان خلال ولايتي، وهذا لن يكن مشابها للجرف الصامد ولا للرصاص المصبوب ولا لعامود السحاب (الحروب الثلاثة)"، مضيفاً "لا أسارع لشن حرب، وأنا أفكر بجنودنا، وبحياة مواطنينا وينبغي تقليص الضحايا إلى الحد الأدنى، ولن أقول لحماس متى سأشن الحرب... وسنعمل في الوقت المناسب".

في السياق، زعم نتنياهو أنه لم يمارس التحريض ضد المواطنين العرب في البلاد، لكنه بدا، في الوقت نفسه، إنه يصعد تحريضه العنصري. وتساءل "أنا أحرض؟ على ماذا أحرض؟ ضد أيمن عودة؟". وفي رده على سؤال، رفض نتنياهو الاعتذار عن تحريضه، مثل أن العرب "يسرقون الانتخابات".