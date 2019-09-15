بشرى سارة لمشجعي نادي برشلونة بشأن ميسي

أعلن نادي برشلونة الاسباني، أن ميسي عاود التمارين الجماعية بعد غيابه منذ نحو شهر بداعي الإصابة، وذلك قبل يومين من اللقاء المرتقب ضد بروسيا دورتموند الألماني في انطلاق منافسات دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

ونشر برشلونة على حسابه في تويتر " ليو ميسي يتمرن مع الفريق و(الفرنسي) عثمان ديمبيلي شارك بشكل جزئي في الحصة التدريبية مع الفريق"، مرفقا المنشور بصورة للأرجنتيني والفرنسي إلى جانب مواطن الأخير أنطوان غريزمان.

وتأتي عودة ميسي الذي لم يشارك بعد في أي مباراة مع برشلونة في موسم 2019-2020، قبل نحو 48 ساعة من حلول برشلونة ضيفا على دورتموند الثلاثاء في الجولة الأولى للمجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا التي تضم أيضا إنتر ميلانو الايطالي وسلافيا براغ التشيكي.

وتعرض ميسي لإصابة في ربلة الساق اليمنى خلال الحصة التدريبية الأولى بعد الإجازة الصيفية منتصف شهر أغسطس الماضي، ما أبعده عن المباريات الأربع التي خاضها فريقه حتى الآن في الليغا.

أما ديمبيلي، فيغيب بداعي التواء في أوتار الركبة اليسرى تعرض له خلال خسارة برشلونة أمام أتلتيك بلباو بنتيجة 1-0 في مستهل حملة الدفاع عن لقب الليغا.

وكان المدرب أرنيستو فالفيردي قد استبعد في تصريحات الجمعة مشاركة ميسي أمام دورتموند، معتبرا أنها ستكون "صعبة".

ونقلت "فرانس برس" عن اللاعب في مقابلة نشرتها صحيفة "سبورت" الكاتالونية نشرت الخميس، أنه بات "أفضل"، دون أن يحدد موعد عودته.