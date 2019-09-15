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جنين: السجن 5 سنوات وغرامة لمدان ببيع المخدرات وتعاطيها

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:43 - 15 سبتمبر 2019
مخدرات مخدرات
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حكمت، محكمة بداية جنين اليوم الأحد، حكمًا حضوريًا بحق المدان "ع. ف" بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ عشرة آلاف دينار.

وأوضحت المحكمة أن التهمة الموجهة للمدان "ع. ف" هي بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نبات من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد في غير الحالات المسموح بها خلافًا للمادة (21/2) من القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية.

وجاء في قرار المحكمة "عملاً بالمادة 99 من قانون العقوبات كون المتهم شابًا في مقتبل العمر وان ابقاءه 10 سنوات في السجن يفوت عليه فرصًا بالحياة، لذلك قررت المحكمة تخفيض العقوبة إلى النصف لتصبح بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 5 سنوات وغرامة 5000 دينار أردني.

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