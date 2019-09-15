يلتقي منتخب الأردن للشباب، مع نظيره الأوزبكي، على خوض مواجهتين وديتين، تُقامان في إطار تحضيراتهما لتصفيات كأس آسيا لكرة القدم، حيث وسيحل منتخب أوزبكستان، ضيفًا على الأردن.

وأفاد إداري منتخب الأردن شفيق عويس، في تصريحات صحفية، بأن اللاعبين يتمتعون بالجاهزية الفنية والبدنية ومستوى أدائهم في تصاعد مستمر في ظل أجواء الجدية والالتزام التي تظهر خلال التدريبات.

كان منتخب الأردن، شارك مؤخرًا في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في فلسطين؛ حيث احتل المركز الثالث.

أما المنتخب الأوزباكي فقد مني بهزيمة مفاجئة أمام فلسطين بهدفين نظيفين، ليتذيل مجموعته في التصفيات التي تضم كلًا من السعودية وسنغافورة واليمن إلى جانب المنتخب الفلسطيني.

وتنطلق مباريات التصفيات الآسيوية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حيث أوقعت القرعة منتخب الأردن في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات البحرين "المستضيف"، وبنجلادش، وبوتان.

لمشاهدة بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن وأوزباكستان يلا شوت اضغط هنا