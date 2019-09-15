مشاهدة مباراة الفيصلي والفتح اليوم مباشر اليوم الأحد 15/9/2019

يلتقي فريقي الفيصلي والفتح ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020، الفيصلي في مواجهة أمام الفتح على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في الأسبوع الثالث من الدوري السعودي للمحترفين.

وخاض فريق الفيصلي مباراتين وتعادل بالمباراتين التي كانت أمام فريقي الفيحاء والشباب وقد انتهت المباراتين بنتيجة سلبية 0-0 ، بينما الفتح لعَب المباراتين وخَسر ولم يمتلك أي نقاط حتي الآن ، يسعي الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مراكزهم ونقاطهم بالدوري.

تنطلق المواجهة بين فريقي الفيصلي والفتح في تمام الساعة 20:10 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:10 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة السعودية الرياضية 2 بتعليق المعلق جعفر الصليح.

والتقى فريقا الفيصلي والفتح 18 مرة في دوري المحترفين، فاز الفيصلي 6 مرات مقابل 8 مرات للفتح، وهناك 4 حالات تعادل بينهما، فيما حقق الفيصلي الفوز مرة واحدة فقط في آخر 8 مباريات لعبها أمام الفتح في المسابقة، حيث تعادل 3 مرات وخسر في 4، ولم يفز في آخر 4 على أرضه أمامه، إذ تعادل مرتين وخسر مثلهما.

وفشل الفيصلي في الفوز خلال أول جولتين من موسم في دوري المحترفين السعودي للمرة السادسة (ت 2)، وفشل في التسجيل خلال أول جولتين للمرة الأولى في تاريخه في المنافسة، حيث وتعادل الفيصلي سلبياً في مباراتين متتاليتين للمرة الثانية فقط في المسابقة، ولكنه لم يتعادل سلبياً في 3 مباريات متتالية في المنافسة من قبل.

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