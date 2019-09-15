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طهران تحذر واشنطن: إياكم!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:25 - 15 سبتمبر 2019
صاروخ صاروخ
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حذرت القوات الإيرانية المسلحة من نشوب حرب بين طهران وواشنطن، مشيرة إلى أن اعتداء الولايات المتحدة الامريكية على أي بقعة في ايران سيقابل برد حازم.

وكشف قائد القوات الجوية في "الحرس الثوري الإيراني"، أمير علي حاجي زاده، أنّه "بعد إسقاط الطائرة الأميركية المسيّرة خلال شهر حزيران الماضي وجهنا صواريخنا نحو قاعدَتْي "العديد" في قطر و"الظفرة" في الإمارات وبارجة أميركية في خليج عُمان".

وإذ شدّد حاجي زاده على أنّ "إيران وأميركا لا تنويان الحرب"، فإنّه لفت إلى أنّ "القوات الميدانية على تماس في مياه الخليج، ويمكن للحرب أن تندلع".

وأشار إلى أنّ "احتمالية اندلاع حرب مع أميركا كانت واردة حتى لو استهدفت الولايات المتحدة أرضاً خالية في إيران رداً على إسقاط الطائرة المسيرة".

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