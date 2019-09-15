مشاهدة مباراة الاتفاق والحزم مباشر كولاة اونلاين

يستضيف فريق الحزم على ملعبه نظيره الاتفاق، مساء اليوم الأحد 15 سبتمبر 2019، ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

والتقى فريقا الحزم والاتفاق 8 مرات خلال عهد الاحتراف بالدوري، فاز الاتفاق 4 مرات مقابل مرة واحدة للحزم، وخيم التعادل على 3 لقاءات.

ولم يفز الحزم في أي من المباريات الأربع التي لعبها على أرضه أمام الاتفاق في دوري المحترفين ، بعد أن تعادل مرتين وخسر في مثلها، علما بأن الفريق لم يحقق الفوز في آخر 5 مباريات بالمسابقة.

وتلقى الحزم هدفين على الأقل في 4 من آخر 5 مباريات لعبها في دوري المحترفين السعودي، علما بأنه تلقى هدفين على الأقل 4 مرات خلال 12 مباراة سابقة.

وفاز الاتفاق مرة واحدة فقط في آخر 7 مباريات لعبها في دوري المحترفين، حيث تعادل مرة وخسر في 5)، وفشل في التسجيل في 4 من مباريات تلك السلسلة.

وحافظ الاتفاق على نظافة شباكه مرتين فقط في آخر 16 مباراة لعبها في المسابقة.

وسجلت ستة من أهداف الحزم السبعة الماضية في المسابقة خلال الأشواط الأولى، بينما 5 من أهداف الاتفاق الستة الأخيرة سُجلت بعد فترة الاستراحة.

وابتداء من موسم 2009/2010، نعيم سليتي ثالث لاعب الاتفاق يسجل هدفين في أول مباراتين له مع الفريق في البطولة، علما بأن الرقم القياسي مسجل باسم كريستيان غوانكا الذي سجل 4 أهداف خلال أول 3 مباريات مع الفريق الموسم الماضي.

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