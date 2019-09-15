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مشاهدة مباراة الاتفاق والحزم مباشر كولاة اونلاين

  • فلسطين اليوم
  • 14:25 - 15 سبتمبر 2019
مشاهدة مباراة الاتفاق والحزم مباشر كولاة اونلاين مشاهدة مباراة الاتفاق والحزم مباشر كولاة اونلاين
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يستضيف فريق الحزم على ملعبه نظيره الاتفاق، مساء اليوم الأحد 15 سبتمبر 2019، ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

والتقى فريقا الحزم والاتفاق 8 مرات خلال عهد الاحتراف بالدوري، فاز الاتفاق 4 مرات مقابل مرة واحدة للحزم، وخيم التعادل على 3 لقاءات.

ولم يفز الحزم في أي من المباريات الأربع التي لعبها على أرضه أمام الاتفاق في دوري المحترفين ، بعد أن تعادل مرتين وخسر في مثلها، علما بأن الفريق لم يحقق الفوز في آخر 5 مباريات بالمسابقة.

وتلقى الحزم هدفين على الأقل في 4 من آخر 5 مباريات لعبها في دوري المحترفين السعودي، علما بأنه تلقى هدفين على الأقل 4 مرات خلال 12 مباراة سابقة.

وفاز الاتفاق مرة واحدة فقط في آخر 7 مباريات لعبها في دوري المحترفين، حيث تعادل مرة وخسر في 5)، وفشل في التسجيل في 4 من مباريات تلك السلسلة.

وحافظ الاتفاق على نظافة شباكه مرتين فقط في آخر 16 مباراة لعبها في المسابقة.

وسجلت ستة من أهداف الحزم السبعة الماضية في المسابقة خلال الأشواط الأولى، بينما 5 من أهداف الاتفاق الستة الأخيرة سُجلت بعد فترة الاستراحة.

وابتداء من موسم 2009/2010، نعيم سليتي ثالث لاعب الاتفاق يسجل هدفين في أول مباراتين له مع الفريق في البطولة، علما بأن الرقم القياسي مسجل باسم كريستيان غوانكا الذي سجل 4 أهداف خلال أول 3 مباريات مع الفريق الموسم الماضي.

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