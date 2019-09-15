آلية السفر غدًا الاثنين عبر معبر رفح البري

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم الأحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان لها: "إن السفر غدًا سيكون للمتبقي من الحافلة العاشرة والحادية عشر والثانية عشر حتر الرقم (98) من كشف (8/9)، داعية المسافرين إلى التواجد الساعة 7:00 صباح الاثنين، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوّهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مطالبة المسافرين على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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