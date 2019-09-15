النني.. موقف محرج امام جماهير ناديه الجديد

تعرض اللاعب المصري، محمد النني، مساء السبت، لموقف محرج أمام جماهير ناديه الجديد بشكتاش التركي، في ظهوره الرسمي الأول.

وخسر بشكتاش أمام غازي عنتاب سبور 3-2 في الجولة الرابعة من الدوري التركي، فيما تلقى النني بطاقة حمراء.

وشارك محمد النني أساسيا لأول مرة في مباراته الأولى مع بشكتاش بعد انضمامه للأخير في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وفي الدقيقة 75 دخل النني في اشتباك مع أولارنواغو كايودي لاعب غازي عنتاب قبل أن يقرر الحكم طرد الثنائي.

ويعد طرد النني مع بشكتاش هو الثاني في مسيرته الاحترافية بعدما تعرض لطرد سابق مع أرسنال في الدوري الإنجليزي.

يذكر أن النني انتقل إلى صفوف أرسنال في شتاء 2016 قادما من فريق بازل السويسري، وشارك في 17 مباراة فقط مع أرسنال خلال الموسم الماضي، صنع فيها هدفا وحيدا.

ووجد النني (27 عاما) صعوبة في المشاركة بالمباريات مع أرسنال في ظل اعتماد إيمري على الرباعي ماتيو غيندوزي وداني سيبايوس ولوكاس توريرا وغرانت جاكا.