ريال مدريد.. الوجه الجيد والسيء والعادي والأسوأ

قالت تقارير إسبانية، أن ريال مدريد هذا الموسم نسخة مطابقة "للميرنغي" الموسم الماضي إذ لم يتخلص حتى الآن من المعاناة التي ظهر عليها، طوال مباريات الموسم المنصرم.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن الفريق الذي يقوده زين الدين زيدان، ظهر بأكثر من وجه خلال 90 دقيقة.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو"K أن هذا الأمر يمكن تجسيده بوضوح في مباراة ليفانتي, التي أظهر خلالها "الميرينغي" الوجه الجيد والسيئ والعادي والأسوأ.

وذكرت الصحيفة أنه لم يتوقع أحد أن الفريق الذي سيطر على أحداث المباراة بالشوط الأول، كان يسأل عن الوقت في الشوط الثاني لإنهاء اللقاء.

وشددت على أن الريال كان فريقا مهيمنا ونشيطا يلعب برشاقة وتضحية داخل الملعب خلال الشوط الأول.

أما في الشوط الثاني، فقد أظهر نسخة أقرب إلى حالة الفريق "الملكي" بالموسم الماضي، إذ أن "الميرينغي" كان يعاني دفاعيا مع صعوبة السيطرة على لاعبي المنافس، واحتمالية استقبال هدف في كل هجمة يشنها ليفانتي، بالإضافة إلى عجز كبير لإضافة هدف جديد والحصول على النقاط الثلاث بشق الأنفس.

وأنهت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن المباراة المقبلة أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، ستكون فرصة جيدة لتحليل أداء الفريق بشكل أفضل أمام منافس كبير.