88% من الإسرائيليين يعتقدون أن تركيا باتت مكانا غير آمن للسياحة

فلسطين اليوم -وكالات

مع تفاقم الأزمة بين تركيا وإسرائيل على إثر الحرب العدوانية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة، تراجعت حركة السياحة الإسرائيلية إلى تركيا، ويرى 88% من الإسرائيليين أن تركيا باتت مكانا غير آمن للإسرائيليين.

ويظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه إذاعة الجيش أن 55% ممن زاروا تركيا يفكرون بعدم معاودة الكرة مرة أخرى خلال السنة القريبة، وأن الأماكن البديلة للسياحة هي قبرص واليونان وبلغاريا.

وعقب السفير الإسرائيلي في تركيا، غابي ليفي، على نتائج الاستطلاع بالقول إن رد الفعل طبيعي إزاء الأجواء في تركيا، مشيرا إلى أن حالات مشابهة سادت العلاقات مع تركيا في الماضي.

وعلى المستوى السياسي نقلت الإذاعة عن مصدر سياسي قوله إن إسرائيل لم تعد معنية بالوساطة التركية في المفاوضات مع سوريا. وأضاف أن الموقف الحاد الذي أبدته القيادة التركية خلال وبعد الحرب على غزة أدت إلى أزمة ثقة، وأن غسرائيل لا يمكنها أن نعتمد على تركيا كوسيط نزيه".

وكان رئيس الوزراء التركي قد أوضح قبل أيام أن تركيا على استعداد للعب دور الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين، وقال إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون توجه إليه طالبا أن تواصل لعب دورها في عملية التسوية في الشرق الأوسط.