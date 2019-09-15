"لجنة دعم الصحفيين" تدعو إدارة الفيسبوك لوقف التحريض "الإسرائيلي"

اكدت لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين اليوم الاحد ، انها تنظر بخطورة بالغة لخطاب الكراهية والتحريض المتصاعد عشية الانتخابات "الاسرائيلية" المقررة يوم الثلاثاء القادم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد الشعب الفلسطيني الاعزل .

وقالت لجنة دعم الصحفيين خلال بيان لها انها رصدت عشرات الانتهاكات والتجاوزات للمرشحين من الوزراء وأعضاء الكنيست ووزراء سابقين "إسرائيليين" دون ان يتم اتخاذ إجراءات رادعة من قبل إدارة الفيسبوك كما يجري مع الصفحات الفلسطينية ، مشيرة الى ان إدارة الفيسبوك اغلقت منذ بداية هذا الشهر أكثر من 60 انتهاكا ضد المحتوى الفلسطيني بذريعة مخالفة سياسات النشر .

ورحبت لجنة دعم الصحفيين بما قامت به إدارة الفيسبوك من إجراءات عقابية طالت رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" بعد تحريضه العنصري الواضح ضد الشعب الفلسطيني ، مؤكدةً على ضرورة معاقبة الصفحات "الإسرائيلية التي تبث خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني .

ودعت اللجنة إدارة الفيسبوك أن لا تكيل بمكيالين وأن تمارس قوانينها بشكل عادل على جميع المستخدمين دون أن تغض الطرف عن التحريض الإسرائيلي الواضح لاسيما خلال الحملة الانتخابية الاسرائيلية .

وطالبت اللجنة كافة المؤسسات التي تعنى بحرية الرأي والتعبير بضرورة الضغط على إدارة الفيسبوك لوقف ملاحقة المحتوى الفلسطيني وعدم تقييد حرية الرأي والتعبير عبر الصفحات والمنصات الفلسطينية المختلفة لاسيما وهي تواجه ملاحقة مستمرة ومتصاعدة من قبل إدارة الفيسبوك دون أسباب مقنعة.