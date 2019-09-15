فلسطيني من غزة يكبد "اسرائيل" خسائر ب45 مليون شيكل !

ذكر التلفزيون "الاسرائيلي" القناة الثانية بأن فلسطيني من سكان غزة يبلغ من العمر 50 عاما قام ببيع بذور مزيفه لشتل " الباذنجان " قام باستيرادها من مصر وبيعها لمزارع "اسرائيل" يمتلك مشتل داخل اسرائيل ومن ثم قام مالك المشتل "الاسرائيلي" ببيع الشتل لأكثر من ثلاثين مزارعاً اسرائيلياً.

وقالت القناة الثانية انه عند نضوج الثمار اتضح بأنها لا تصلح للبيع وتقدر خسائر المزارعين الإسرائيليين بقيمة 45 مليون شيكل.

ووقفا للتحقيقات الخاصة بوزارة الزراعة "الاسرائيلية" فقد اتضح بأن الفلسطيني يحمل تصريح دخول "لإسرائيل" ، وقام بشراء البذور من مصر وادخلها عبر معبر رح ومن ثم لمالك المشتل الاسرائيلي .

وبعد انتهاء التحقيق سلمت وزارة الزراعة "الاسرائيلية" وزارة الحرب طلبا لسحب تصريح دخول التاجر الفلسطيني.