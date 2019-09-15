الكيالي يعلن عن تفاصيل الوظائف الجديدة وتقسيمها على الوزارات المختلفة بغزة

اعلن ديوان الموظفين العام في قطاع غزة عن فتح باب التسجيل لـ1000 وظيفة على بند العقود تنتهي بالتثبيت في مختلف الوزارات.

وقال يوسف الكيالي رئيس ديوان الموظفين العام في قطاع غزة ان الوظائف مقسمة لـ350 وظيفة في وزارة الصحة عبر مختلف التخصصات الطبية والفنية والهندسية، بما يشمل الأطباء والممرضين والعلاج الطبيعي والصيادلة وفنيي المختبرات ومهندسي الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية.

وبين ان (500) وظيفة في وزارة التربية والتعليم، موزعة على التخصصات التدريسية والفنية، سيما وظيفة معلم، علما أن اختيار المرشحين لهذه الوظائف سيكون من خلال الأدوار الوظيفية الخاصة بالتعليم للعام 2019/2020م.

واشار الكيالي الى ان (150) وظيفة موزعة على بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية، وفقاً للاحتياجات التخصصية الأكثر أهمية، حيث تم تخصيص عدد (19) وظيفة منها لصالح المجلس الأعلى للقضاء، كما تم الإعلان عن (25) وظيفة أخرى في النيابة العامة

واعلن الكيالي عن بدء إجراءات تثبيت عقود 951 متعاقدا يعملون في تخصصات مختلفة عبر الوزارات الخدمية، وتم الانتهاء من إصدار قرار تعيين لعدد 381 عقدا ، اضافةً الى العمل في الوقت الراهن على الانتهاء من إجراءات تثبيت العقود المتبقية وعددهم (570) عقد، وسط توقعات بانتهاء هذه المشروع خلال فترة زمنية وجيزة.

وقال الكيالي ان وزارة الصحة حصلت على عدد (612) مرشحاً للتعيين من أصل (951) متعاقداً، فيما كان نصيب وزارة التربية والتعليم العالي (334) متعاقداً مرشحاً للتعيين.

ودعا الكيالي الخريجين لمتابعة الموقع الالكتروني للديوان لمعرفة الوظائف وتفصيلات عملية التقديم لها، مؤكدين أن المعيار الوحيد الذي سيحكم عملية التوظيف هو الكفاءة، وأن باب المنافسة مفتوح للجميع بلا استثناء وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية في كافة مراحل وإجراءات التوظيف.