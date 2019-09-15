الجهاد تنظم لقاء وطنياً بعنوان " الخروج من أوسلو " الثلاثاء القادم

تنظم حركة الجهاد الإسلامي يوم الثلاثاء القادم (17/9)، لقاءً وطنياً تحت عنوان " الخروج من أوسلو " وذلك الساعة 11 صباحاً في فندق الكومودور غرب مدينة غزة.

وسيشمل اللقاء كلمات عدة، تتعلق باتفاق أوسلو الذي يصادف الذكرى الـ 26 له، والذي مني بالفشل الذريع، وتغول خلاله الاحتلال في الاستيطان.

وسيتحدث الأب مانويل مسلم في كلمة له بعنوان "أوسلو والقدس"، فيما سيتحدث جميل مزهر مسؤول الجبهة الشعبية في قطاع غزة كلمة بعنوان صفقة القرن وأوسلو، والدكتور محمود الزهار القيادي في حركة حماس كلمة بعنوان " أوسلو ومخاطرها على المشروع الوطني، وكلمة لعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أ. نافذ عزام بعنوان "مصائب أوسلو الاستيطان نموذجا ، وأخيراً الدكتور وليد القططي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي سيحدث في كلمة بعنوان "خارطة طريق للخروج من أوسلو.