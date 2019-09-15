كيف ترى الاحزاب "الاسرائيلية" حل قضية غزة ؟

⬅ الليكود: تعزيز قوة الردع والأمن العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي، إلى جانب استخدام الساحة السياسية خلال الفترة الحساسة في المنطقة.

⬅ أزرق أبيض: استعادة الردع الممحو، وهزيمة قوة حماس العسكرية وإعادة الجنود والإسرائليين الأسرى، ثم الانتقال إلى ترتيب طويل الأجل.

⬅ العمل-الجسر: نشر قبة حديدية أمنية للتغلب على قدرة حماس العسكرية في غزة، وبدء قبة حديدية سياسية لتجديد المفاوضات من أجل السلام.

⬅ يسرائيل بيتنو: يعتبر الحزب أن سياسة نتنياهو المتمثلة في الاستسلام "للإرهاب" قد أفلست، ويجب تغيير الاتجاه وإزالة تهديد حماس في الجنوب والتوقف عن نقل أموال الحماية لها.

⬅ المعسكر الديمقراطي: استعادة أمن سكان غلاف غزة من خلال المفاوضات مع السلطة الفلسطينية والتقدم السياسي.

⬅ عتسماه يهوديت: مقابل كل صاروخ يطلق على "إسرائيل" نرد بخمسين صاروخاً، تشجيع هجرة أولئك الذين ليسوا موالين للدولة، ويتم سحق حماس من الجو بينما يعود اليهود إلى غوش قطيف.

⬅ القائمة العربية المشتركة: نهاية الاحتلال، رفع الحصار المفروض على غزة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وإخلاء المستوطنات.

⬅ شاس: لا يوجد حاليا شريك على الجانب الفلسطيني، وفيما يتعلق بقضية غزة، نحن نؤيد التدابير التي تضمن أمن الإسرائيليين والهدوء على جانب غزة.

⬅ قائمة يمينا: يجب تطبيق السيادة في الضفة الغربية، وحان الوقت لقبضة حديدية أمام حماس في غزة.

⬅ يهدوت هتوراة: لا نتخذ موقفا بشأن القضايا الخارجية والأمنية، نحن نثق بنظام الأمن ورئيس الوز