الشعبية تدعو جماهير شعبنا في الداخل المحتل لمقاطعة انتخابات برلمان العدو

جددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دعوتها لجماهير شعبنا في الداخل المحتل لمقاطعة انتخابات برلمان العدو القادمة، مؤكدة أن المشاركة في هذه الانتخابات يضفي شرعية لهذا الكيان المجرم، الذي أقيم على أنقاض شعبنا ومدنه وقراه، ومن خلال ارتكاب المجازر والتطهير العرقي وسياسات التهجير والإبعاد.

واعتبرت الجبهة في بيان لها، أن المشاركة العربية في هذه الانتخابات تضليل للرأي العام العالمي والمتضامنين مع شعبنا والمقاطعة الدولية، بأن هذا الكيان ديمقراطي وليس كياناً احتلالياً استيطانياً عنصرياً.

وشددت الجبهة أن العلاقة الوحيدة التي يجب أن تكون مع الاحتلال هي بمقاومته والتصدي لجرائمه المتواصلة ولسياساته العنصرية، ومقاطعة مؤسساته وأدوات قمعه الاحتلالية لا الاندماج فيها.

وثمنت الجبهة الجهود المبذولة من الرفاق في أبناء البلد وحركة كفاح وحملة المقاطعة في توعية جماهير شعبنا في الداخل المحتل بأهمية مقاطعة هذه الانتخابات ومخاطر المشاركة فيها، وأدانت كل حملات التحريض بحقهم، كما عبرّت عن استغرابها لاستعداد بعض القيادات العربية للانضمام لحكومة الاحتلال، ما يعني أنها ستشكّل غطاءً للاحتلال في عدوانه على شعبنا.