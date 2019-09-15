نيمار يقود باريس سان جيرمان لتصدر الدوري الفرنسي

حقق نادي باريس سان جيرمان فوزاً على ضيفه ستراسبورغ بهدف وحيد، أحرزه النجم البرازيلي نيما ردا سيلفا في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت ضن الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأحرز نيمار هدف الانتصار الوحيد لأصحاب الأرض، في الوقت القاتل، في الدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا من الضائع، وذلك في أول ظهور له بقميص الفريق الباريسي، في الموسم الحالي.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 10 نقاط، وانفرد بصدارة الترتيب، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما تجمد رصيد ستراسبورغ عند 4 نقاط، ويشغل المركز الخامس عشر على سلم ترتيب الدوري.

وارتبط اسم نيمار بالعودة إلى برشلونة، والذي رحل عنه قبل عامين مقابل 222 مليون يورو، وتصدر اسمه سوق الانتقالات الصيفية الماضية، لكن المفاوضات بين الطرفين فشلت في ظل مطالبة إدارة سان باريس جرمان بالحصول على مبلغ نقدي ضخم، بينما كان النادي الكتالوني يرغب في إجراء صفقة تبادلية يدخل فيها عدد من لاعبيه إضافة إلى مبلغ مالي.

كما اهتم بخدماته النجم البرازيلي القطب الكروي الإسباني الآخر ريال مدريد، إضافة إلى فريق يوفنتوس الإيطالي.