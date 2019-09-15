نتنياهو يبدي استعداده لضم نواب عرب في حكومته لو فاز باستثناء اثنين

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الأحد إنه لا يستبعد وجود نواب عرب في حكومته القادمة، في حال قام بتشكيلها.

وذكر نتنياهو خلال مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "لا أستبعد وجود وزراء عرب بالحكومة القادمة، لكني أستبعد فقط أحمد الطيبي، وأيمن عودة"، وأضاف: "إذا خسرت أنا في الانتخابات القادمة، فإن الدولة ستخسر الكثير، ولكنني متأكد من الفوز".

وتابع: "إذا لم أتمكن من تشكيل حكومة بأغلبية 61 عضو بالكنيست، سوف أعيد التفويض للرئيس، وعندها سيقوم غانتس ولبيد بتشكيل حكومة يسارية".

ولفت نتنياهو إلى أنه "قادر على إدارة الحكومة والشؤون العامة للدولة، في ظل إدارة ملفات الفساد ضده بالمنظومة القضائية".

وأشار إلى أنه "يجب الانتظار حتى موعد الانتخابات، حتى يتم الحديث عن التفويض وعدد المقاعد، والحزب أو الشخص الذي سيقوم بتشكيل الحكومة".