الحوثيون: اعتقال السعودية لكوادر حركة حماس إمعان في خيانة فلسطين

استنكر المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، اليوم السبت، اعتقال السلطات السعودية للقيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد الخضري ونجله هاني.

وقال المكتب، في بيان له، إنه “تابع بأسف شديد حملة الاعتقالات التي ينفذها النظام السعودي بحق أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في المملكة والتي طالت مؤخرا أحد كوادر حركة حماس محمد الخضري ونجله هاني دونما مراعاة لكبر سنه ولظروفه الصحية ولكونه مقيما في المملكة منذ ثلاثة عقود”.

وكانت حركة حماس قد أعلنت، الإثنين الماضي، أن السلطات السعودية تعتقل الخضري (81) ونجله، منذ أكثر من 5 شهور، دون أي مبرر. ووصفت الاعتقال بأنه “خطوة غريبة ومستهجنة”.

وذكرت حماس أن الخضري “كان مسؤولاً عن إدارة العلاقة مع المملكة العربية السعودية على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة”.

وأكد بيان "أنصار الله" على تضامن الجماعة مع كل حركات المقاومة الفلسطينية أمام أي تعد يطالها “خصوصا في هذه المرحلة الحرجة التي تتعرض فيها قضية الأمة لمحاولات التصفية الأمريكية”. واعتبرت أن اعتقال السعودية لكوادر حركة حماس “إمعان في خيانة القضية الفلسطينية”.

ووصف البيان اعتقال الخضري بأنه “خطوة تتجاوز التطبيع إلى التماهي الكامل مع المحتل الإسرائيلي في سياساته ومؤامراته الإجرامية بحق الأمة ومقدساتها ومقدراتها وهو ما يتطلب من شعوب المنطقة وأحرار العالم رفع الصوت بكل صنوف الرفض الشعبي والرسمي استنكارا لمخطط شيطنة حركات المقاومة الفلسطينية التي تمثل رأس حربة الأمة في مواجهة كيان الاحتلال الإسرائيلي”.

وكانت وسائل إعلام عبرية أفادت، الخميس، بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية زودت نظيرتها السعودية بمعلومات أدت إلى اعتقال نشطاء ومؤيدين لحركة حماس في المملكة، خلال الأشهر الماضية.