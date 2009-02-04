نتنياهو: « ليبرمان » هو وزير الحرب القادم في حكومة اسرائيل وبن اليعزر: « ليبرمان » سيكون السبب في اندلاع انتفاضة في الداخل

فلسطين اليوم:(ترجمة خاصة)

ذكر موقع صحيفة يديعوت العبرية ان رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو صرح مساء اليوم الأربعاء، و خلال محادثات مع مقربيه بأنه بعد فوزه بالانتخابات المقبلة سيشكل ائتلاف حكومي سيضم كل من رئيس حزب إسرائيل بيتنا افيجدور ليبرمان ورئيس حزب العمل ووزير الحرب الحالي أيهود براك.

و تعهد نتنياهو خلال مؤتمر للمهاجرين بذلك قائلا:"سأطلب من ليبرمان الانضمام للحكومة القادمة برئاستي و سأعطيه حقيبة مهمة "وزارة الحرب" في حكومتي"، و قال " على أساس الخطوط العريضة للحكومة سأدعو أيضا أيهود براك للانضمام للحكومة".

وكان افيجدور ليبرمان قد صرح قبل عدة أشهر بأنه سيطالب الحكومة القادمة بتولي حقيبة وزارة الحرب.

وفي تعقيب على ذلك، قال باراك بأن الاحتمال للجلوس في حكومة تضم ليبرمان هو احتمال ضئيل.

يذكر أن أيهود براك و ليبرمان سبق وأن اجتمعا إطار ائتلافي حكومي.

وفي نفس السياق، صرح وزير الني التحتية "بنيامين بن العيزر" بأن حزب العمل لن يكون جزءا في أيه حكومة يكون"ليبرمان" احد أعضائها.

وأضاف انه إذا انضم ليبرمان للحكومة القادمة هذا يعني "انتفاضه داخل إسرائيل" من قبل فلسطيني الداخل، فليبرمان،على حد قول بن اليعزر، اكبر محرض ضدهم ولا يعرف التعامل معهم و سيلحق إضرارا جسيمه بدولة إسرائيل.