قبل يومين من الانتخابات.. نتنياهو سيصادق على مستوطنة جديدة في الأغوار

ذكر التلفزيون "الاسرائيلي" بأن جلسة الحكومة "الاسرائيلية" التي تعقد اليوم الاحد ، برئاسة بنيامين نتنياهو ستصادق على اقامة مستوطنة جديدة في منطقة الاغوار وستحمل المستوطنة اسم " مفوا دوتان " وذلك رغم معارضة المستشار القانوني للحكومة بسبب اقتراب موعد الانتخابات .

وقالت وزارة الخارجية التركية إن منظمة التعاون الإسلامي ستعقد اجتماعا استثنائيا، اليوم الأحد، لمناقشة إعلان "إسرائيل" عزمها ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة "لاسرائيل".

وأضافت الخارجية التركية في بيان أن منظمة التعاون الإسلامي ستعقد اجتماعاً في جدة لمناقشة "تصريحات نتنياهو بشأن عزمه ضم غور الأردن والمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية لإسرائيل".

اتحاد مجالس (برلمانات) الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أدان في بيان له، الثلاثاء، تصريحات ونوايا نتنياهو، واصفا إياها بـ "العنصرية وإصرارا على الاجهاز التام على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تحقيق الاستقلال وإقامة دولته الوطنية بعاصمتها القدس".