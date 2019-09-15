الطقس: امطار محلية شمال فلسطين ومنطقة الساحل

وفقا لتكهنات الارصاد الجوية "الاسرائيلية" يطرأ ظهر اليوم الاحد، انخفاض كبير على درجات الحرارة ويكون الجو بارد نسبيا وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية شمال فلسطين المحتلة وعلى منطقة الساحل .

وغدا الاثنين تكون ايضا الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة على منطقة الساحل .

ويكون الجو يوم الثلاثاء المقبل، غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما يوم الاربعاء المقبل، فيكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.