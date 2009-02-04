الطيران والبحرية الاسرائيلية يهددون "سفينة الأخوة اللبنانية في عرض البحر

فلسطين اليوم - غزة

انطلقت من ميناء لارنكا القبرصي صباح اليوم الاربعاء (4/2) "سفينة الأخوة اللبنانية" لكسر الحصار عن غزّة متوجهة إلى الساحل الفلسطيني في القطاع المحاصر.

وقد أعلن منسق الرحلة الدكتور هاني سليمان عن انطلاق الرحلة وعلى متنها ثمانية متضامنين من بينهم مطران القدس في المنفى ايلاريون كبوتجي والشيخ داوود صلاح رئيس رابطة علماء فلسطين والشيخ صلاح الدين العلايلي، والاعلاميين اوغاريت دندش وسلام خضر، ومحمد عليق، ومازن ماجد، بالاضافة الى الناشطة الايرلندية تيريزا من حركة "غزّة حرة" التي اصرت على المشاركة تعبيرا عن تقدير حركتها للجهد الذي بذلته لجنة المبادرة الوطنية لكسر الحصار على غزة وتقديراً من الحركة لاحتضان لبنان رئيساً وحكومة وشعباً لناشطي الحركة اثر تعرض قارب "الكرامة" لاعتداء اسرائيلي خلال توجهه من قبرص الى غزّة.

وكشف سليمان ان سلطات الامن القبرصية قد سمحت بابحار السفينة بعد ان قام جهاز الشرطة القبرصي بتفتيشها والتأكد من هوية الركاب والمواد الغذائية والطبية والعاب الاطفال التي تحملها السفينة، وافاد سليمان انه قبيل مغادرته قبرص اجرى اتصالاً بالسفير اللبناني ميشال خوري، وشكر كل القوى القبرصية التي ابدت تضامنها وتعاطفها، كما شكر الحزب الشيوعي اللبناني ممثلا بالسيد محمد زيدان على الاتصالات التي اجراها مع المسؤولين القبارصة.