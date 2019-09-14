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مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين بالحجارة شرق الخليل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:04 - 14 سبتمبر 2019
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هاجم مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة، منازل المواطنين في "حي الحريقة" بمدينة الخليل ورشقوها بالحجارة والزجاجات وروعوا قاطنيها.

وقال مصادر إعلامية، إن العشرات من مستوطني مستوطنة "كريات اربع" المقامة على اراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق الخليل، هاجموا على مرأى وتحت حماية جنود الاحتلال منازل المواطنين بالحجارة وحطموا زجاج عددا من النوافذ، وأطلقوا هتافات عنصرية، وأثاروا حالة من الرعب والهلع في صفوف الأطفال.

وناشد اهالي "حي الحريقة"، المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، بالتدخل والعمل لوقف إرهاب المستوطنين المدعومين من قبل سلطات الاحتلال، وتوفير الحماية لهم.
 

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