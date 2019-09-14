الوكالة العربية للأخبار تتخذ خطوات متقدمة ردًا على سياسة الفيس بوك

أكدت الوكالة العربية للأخبار أن تأطير إدارة الفيس بوك للكثير من قواعد النشر وإرسال المعلومات والأفكار، خاصة تلك الآراء الداعمة لمحور المقاومة، انتهاك واضح للمواثيق الدولية في ممارسة حرية الصحافة والتعبير عن الرأي.



وأوضحت الوكالة في بيان لها، اليوم السبت، أن المواثيق الدولية ذات الصلة، توسعت في ضمان وحماية حرية الصحافة والتعبير عن الرأي، وكررت كافة المواثيق الإقليمية والدولية، وكافة الاتفاقيات المنوطة بممارسة العمل الصحافي، ضرورة حماية الآراء.

وفي ظل سياسة الفيس بوك قررت إدارة الوكالة العربية للأخبار أن تأخذ زمام المبادرة، وتبدأ بحملة تؤسس بموجبها لنواحي ثلاث "أولًا: حاجة لدعم الصحافة وحرية التعبير عن الرأي، ثانيًا: عدم مصادرة الافكار أو حظرها عن التداول، ثالثًا: كسر الاحتكارات الإعلامية التي تمارسها إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً الفيس بوك".



وقالت الوكالة في بيانها إن "هذه النواحي الثلاث بوصفها مساندة ضرورية للصحافة، لابد من تظافر الجهود عبر القنوات والمواقع والمنصات الداعمة لمحور المقاومة، بُغية إجبار إدارة الفيس بوك على تفعيل المواثيق الدولية والأممية الناظمة لحرية الصحافة والتعبير عن الرأي، والكف عن التوزيع غير المتكافئ لجهة نقل الأفكار والمعلومات وتداولها، والذي يؤثر حُكماً في اتجاهات هيئات التحرير، وطريقة ممارستها للعمل الصحافي".



وأعلنت الوكالة العربية للأخبار عن اعتمادها على موقع التواصل الروسي vk.com كموقع بديل لنشر أخبارها وثقافة محور المقاومة.



وطالبت الشرفاء من هذه الأمة والوطن اعتماد الخطوات وعدم التأثر بالغرب وأتباعه ويكون فكرهم حر، مستقل دون التقيّد والقيود من أي جهة أخرى.

