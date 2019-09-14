الفيضانات تقتل 6 أشخاص في إسبانيا

ارتفع عدد القتلى الذي تسببت به الفيضانات الناتجة عن الأمطار في إسبانيا إلى 6 أشخاص اليوم السبت.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولون حكوميون في إسبانيا قولهم إن السلطات عثرت على جثة رجل يبلغ من العمر 41 عاما في جنوب شرق البلاد اليوم السبت مما يرفع عدد القتلى بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت بمعدلات قياسية على مدى اليومين الماضيين إلى ستة.

ونشرت الحكومة الإسبانية حوالي 1100 من عناصر القوات المسلحة في منطقتي بلنسية ومورسيا للمساهمة في إنقاذ المحاصرين بسبب الفيضانات وفي إخلاء الآلاف باتجاه مناطق آمنة بعد أن فاض نهر عن ضفتيه وغمرت المياه الطرق السريعة.

وسقط أحدث القتلى في مدينة أوريويلا التي تبعد نحو 55 كيلومترا عن مدينة أليكانتى الساحلية التي زار بيدرو سانتشيث القائم بأعمال رئيس الوزراء مركز القيادة المختص بمواجهة حالات الطوارئ بها.

وكتب على تويتر: "للأسف.. ننعي قتيلا آخر في أوريويلا".

وأبقت الوكالة الوطنية للطقس على التحذير من حالة الطقس عند المستوى الثالث في مقياس مؤلف من أربع نقاط للعديد من المناطق في وسط وجنوب إسبانيا.