ثغرة خطيرة في نظام "ios" الخاص بهواتف "ايفون"

اكتشف باحث ثغرة خطيرة في نظام التشغيل "iOS 13"، المقرر إطلاقه في 19 سبتمبر الجاري، تمكن المستخدم من الولوج إلى قائمة جهات الاتصال دون الحاجة إلى معرفة كلمة المرور، حسب موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التكنولوجيا.

وقال الباحث خوسيه رودريغيز إن الثغرة يمكن الوصول إليها عبر استقبال مكالمة "فيس تايم"، مع الاستعانة بنظام المساعد الصوتي "سيري"، وأوضح بالفيديو كيف يمكن أن يحدث ذلك.

وبمجرد إجراء المكالمة، يتمكن رودريغيز بخطوات بسيطة، من الوصول إلى قائمة جهات الاتصال وأي معلومات أخرى مخزنة بها، مثل عناوين البريد الإلكتروني.

وكان الباحث قد أبلغ الشركة بالمشكلة قبل أسابيع، علما أنه يشبه عيبا آخر شاب نظام التشغيل السابق.

ورغم أنه لم يتم إصدار نظام "iOS 13"، فإن النسخة التجريبية لنظام التشغيل الجديد كانت متاحة منذ أشهر، مما يعني أن أي شخص قام بتنزيل الإصدارات الأولية كان بإمكانه استغلال الثغرة.

وبينما يمثل الخطأ خللا في أمان النظام الجديد، فإنه أقل خطورة من عيوب قفل الشاشة الأخرى التي تم اكتشافها في الإصدارات السابقة، مثل "iOS 6.1" الذي سمح للشخص بتجاوز شاشة القفل للوصول إلى قوائم جهات الاتصال والأرقام وحتى الصور.