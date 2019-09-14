مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بث مباشر اليوم السبت

يلتقي فريقي يوفنتوس وفيورنتينا ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي الدرجة الأولي 2020، فيورنتينا يستقبل ضيفاً ثقيلا على أرضه بملعب أرتيميو فرانكي في الأسبوع الثالث من الدوري الإيطالي ، خاض اليوفي مبارياتين حتي الآن وقد حقق الأنتصار في أول لقاء أمام بارما بهدف دون رد ، واللقاء الثاني الذي كان أمام نابولي وإنتهي اللقاء بأربعة أهداف مقابل ثلاث لصالح يوفنتوس ، بينما فيورنتينا لعَب مبارياتين خَسر فيهم حتي الآن لا يمتلك أي نقاط ، فيحاول أن يحقق نتيجة إيجابية اليوم أمام يوفنتوس لتحسين ترتيبه ونقاطه.

نحن في جول العرب، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا مباشر في لقاء اليوم السبت 14 / سبتمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا مباشر

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التشكيل المثالي الخاص بفريق السيدة العجوز ، والذي سيبدأ بتشيزني في حراسة المرمى وسيكون دانيلو وبونوتشي ودي ليخت وأليكس ساندرو بالدفاع ، و سامي خضيرة وبيانيتش ورابيو في وسط الملعب ، وبالمقدمة دوجلاس كوستا وهيجواين وكريستيانو رونالدو للهجوم.