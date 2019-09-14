مواقع التواصل تحتفل بفوز ريال مدريد على ليفنتي

احتفل مشجعي فريق ريال مدريد والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بفوز فريق ريال مدريد على نظيره ليفنتي، خاصة بعد تألق كريم بنزيما، وخاميس رودريغيز، وسط حالة من التفاعل بعودة ريال مدريد إلى الواجهة الرياضية بعد سلسلة من الهزائم.

وفاز ريال مدريد على فريق ليفنتي، مساء اليوم السبت، بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الرابعة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" رصدت العديد من التغريدات عبر "توتير"، حيث دوّن الناشط محمد ازهر: "زيدان أخرج راموس وكاسيميرو مضطرًا، وهو يعلم أن خروجهما سيؤثر سلبًا على الأداء الدفاعي".

واستدرك ازهر: "لكنه فكر بطريقة أخرى وهي تسجيل هدف رابع بالقوة الهجومية وقتل المباراة، إلا أن فرص التسجيل ضاعت رغم خطورتها. المهم أن الأداء تحسن عن الجولات السابقة، والنقاط الثلاث تحققت".

وغردت هنادي: "مهما زعلنا ريال مدريد يبقى فالقلب وما ننساه، الحب الثابت على قد ما تبهدلنا وننجرح نحبك لآخر نفس، يكفي شعارك طاقه وحياة، راضيين معاااااااااااااك على الحلو والمر".

ودوّن عزوز: خاميس رودريغيز ضد ليفانتي : صنع هدف، الأكثر صناعة فرص – 5،الأكثر عرضيات – 7، نسبة نجاح الافتكاكات - 100% ، نسبة نجاح الالتحامات الهوائية - 100%، ثانِ افضل لاعب في المباراة - 8.4 .

وعلّق الناشط "تشيحا" على أداء اللاعب كريم بنزيما وخاميس رودريغيز: "من أين لك هذا يا بنزي ؟ تألق كبير من كريم بن زيمة بالإضافة إلى الساحر خاميس رودريغيز "

وفي السياق، غرّد آخر: "لم يتوقع أحد أن يكون تأثير خروج كريستيانو من الريال مؤثراً لهذه الدرجة ، الريال أصبح فريقاً هزيلاً يستطيع أي فريق من فرق الدوري الإسباني الفوز عليه رونالدو في الريال حتى وهو لا يرتدي شارة القيادة إلا أنه كان قائداً حقيقياً للريال الأكيد أن الريال خسر".

وفي تفاصيل المباراة، تقدم ريال مدريد بـ 3 مراكز ليصل إلى المركز الثاني مؤقتًا من ترتيب جدول كرة القدم برصيد 8 نقاط بفارق نقطتين عن اتلتيكو مدريد المتصدر.

وقدم النادي الملكي شوطًا مثاليًا في أول 45 دقيقة وتقدم بنتيجة 3/0 وسط تألق كل النجوم، وأبرزهم كريم بنزيما الذي سجل هدفين في الدقيقتين 25 و31، وأضاف كاسيميرو الهدف الثالث في الدقيقة 40.

وتراجع اداء ريال مدريد فى الشوط الثاني وسط تألق الضيوف الذين سجلوا هدفًا مبكرًا في الدقيقة 49 عبر بورخا مايورال، وأضاف جونزالو ميليرو الثاني في الدقيقة 75.

ودفع زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بالنجم البلجيكي إيدين هازارد لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به عقب انتقاله من تشيلسي الإنجليزي، وحل بديلا لكاسيميرو في الدقيقة 60.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يلتقي نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي الاربعاء المقبل، في ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الاولى لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.















