ترامب يبحث مع نتنياهو إنشاء تحالف دفاعي مشترك

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أنه اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال محادثه هاتفية بينهما على إمكانية انشاء تحالف دفاعي مشترك، بعد اجراء الانتخابات الإسرائيلية.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع تويتر: "كانت لي مكالمة اليوم مع رئيس الوزراء نتنياهو لبحث إمكانية المضي قدما في معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي من شأنها أن تزيد ترسيخ التحالف الهائل بين بلدينا".

وأضاف ترامب "إنني أتطلع إلى مواصلة هذه النقاشات بعد الانتخابات الإسرائيلية عندما نلتقي في الأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر".