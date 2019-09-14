الرجوب يحض الاتحادات الرياضية على تطوير الشقين الاداري والفني

قال رئيس اللجنة الأولمبية اللواء جبريل الرجوب، إن اللجنة عملت خلال السنوات الماضية على تقييم أداء الاتحادات الرياضية، من أجل الوقوف على آخر الانجازات وتفادي العوامل السلبية لديها، وهناك اتحادات تعاطت بإيجابية مع عملية التقييم وحسّنت من واقعها المحلي.

وأكد الرجوب خلال ورشة عمل عقدتها الأكاديمية الوطنية للرياضة، في مدينة البيرة، اليوم السبت، بعنوان "مقدمة في التخطيط الاستراتيجي ودور المدير الفني في الاتحادات الرياضية"، أن الورشة تشكل ضمانا لمواصلة المسيرة الرياضية، وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها قاريا ودوريا، بإدارة سليمة تعتمد التخطيط الاستراتيجي منهجا، بالتعاون والتواصل الدائم مع "اللجنة" و"الأكاديمية" للنهوض بمنظومة كل اتحاد.

ونوه إلى أن كافة الاتحادات تتقاطع في صناعة اللاعب والفني، وهما عنصران أصيلان في كل اتحاد، تقع مسؤوليتهما على عاتق الاتحادات، أما المنشآت، وزي اللعبة، والتكنولوجيا، والجوانب القانونية، فهي مهمة مشتركة بين الاتحادات واللجنة الأولمبية.

وجدد تأكيده على أهمية دور الأمين العام لكل اتحاد، باعتباره مكلفا بتنفيذ السياسات والقرارات التي يحددها مجلس الإدارة، وقناة للتواصل والمتابعة، ومشرفا على كافة الدراسات ومتابعة التوصيات التي تهدف إلى تطوير المؤسسة كون هناك قضايا تستوجب تنظيمها.

وأشار الرجوب إلى وجوب العمل وفقا للرقابة، وتقييم الدوري، من أجل التأكد من صحة الآليات المفضية إلى تحقيق الأهداف المنشودة.

وتشمل الخطة ثلاثة بنود هي الأول: مأسسة الاتحاد، بما يشمل وجود مقر، والثاني: توثيق عمل الاتحاد الفني والإداري، والثالث: تأهيل الكوادر القادرة على إنجاز مهام الاتحاد في مجالاته المختلفة.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم شريك أساسي لكافة الاتحادات في نشر اللعبة على مستوى الوطن، إضافة إلى الأندية، داعيا الاتحادات إلى دراسة الواقع وبناء خطة تشمل نشر اللعبة وتطويرها في شقي الوطن والشتات، واستهداف كافة المناطق.

وتمحورت الورشة حول مفاهيم التخطيط الاستراتيجي وتحليل الواقع، وحاضر في هذه الجزئية مساعد أمين عام اللجنة الأولمبية للشؤون الرياضية والفنية ضرغام عبد العزيز، وشرح نائب رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة الغوث محمد سلامة كيفية بناء الرؤية والرسالة والأهداف.

وتحدث المدير الفني للأكاديمية الوطنية للرياضة عبد الناصر بركات، عن دور المدير الفني وواجباته واستعراض أمثلة ونماذج عن دوره في الاتحاد.