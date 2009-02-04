الشرطة الفلسطينية وخبراء أمميون يعالجون 4 أطنان متفجرات من مخلفات العدوان على غزة

فلسطين اليوم - غزة

بدأت اليوم الأربعاء (4/2) الشرطة الفلسطينية في غزة بمساعدة خبراء أجانب في معالجة مخلفات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من الصواريخ والقذائف التي استخدمت في عمليات القصف.

وقال إسلام شهوان المتحدث باسم الشرطة أنهم استعانوا بخبراء من الأمم المتحدة الذين وصلوا إلى قطاع غزة من أجل معالجة القذائف والصواريخ والتي تقدر بأربع أطنان من المتفجرات.

وأضاف شهوان في تصريح له أن العمل تم على مرحلتين، انتهت المرحلة الأولى اليوم، حيث تم معالجة عشرات قذائف الفسفور التي لم تنفجر والتي كانت تشتعل أثناء معالجتها. وشملت هذه المرحلة المقر الرئيس لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "اونروا" في غزة ومقر قيادة الشرطة.

وأضاف أن المرحلة الثانية بدأت اليوم بمعاينة المكان ولكن تطلب بعض الترتيبات، خاصة أن هذا الطاقم لأجنبي قام بإبلاغ مكتبهم الرئيس في القدس للتنسيق مع الإسرائيليين، بحيث عندما تتم عملية المعالجة لا يتم استهدافهم وهم في المواقع التي يتم العمل فيها، مرجحا أن تستمر هذه المرحلة عدة أيام.

ودعا الناطق باسم الشرطة المواطنين إبلاغهم عن أية مخلفات من القذائف التي لم تنفجر، من أجل معالجتها.