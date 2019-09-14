إيران تعزز طاقة إنتاج حقل غاز مشترك مع قطر بـ84 مليون متر مكعب يوميا

قال المدير التنفيذي لشركة "بارس" للنفط والغاز الايرانية محمد مشكين فام، اليوم السبت، إن انتاج حقل "بارس الجنوبي" للغاز المشترك مع قطر سيزداد بمقدار 84 مليون متر مكعب يوميا في غضون الاشهر القادمة.

حيث أبرمت مجموعة "بتروبارس" الإيرانية مع مواطنتها "بارس" للنفط والغاز اليوم السبت، عقد تطوير حقل غاز"بلال البحري المشترك مع قطر والواقع بالخليج.

وذكرت وكالة "أنباء" فارس اليوم، أن ذلك تم بحضور وزير النفط الايراني بيجن زنكنة، مشيرة إلى أن العقد المبرم، وفق صيغة إعادة الشراء، يستهدف تطوير شامل للحقل والحاقه بالمراحل التطويرية 11 إلى 24 لحقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر، لانتاج 500 مليون قدم مكعب من الغاز الغني في إطار جدول زمني 34 شهرا.

وحسب الوكالة، بموجب العقد تتولى شركة "بتروبارس"(الجهة المقاولة) قيادة وإدارة الحقل وإجراء دراسات حول المكامن وتصماميم الحفر وطرح العطاءات الفرعية، وتتعهد بالإفادة القصوى من إمكانيات وطاقات المقاولين ومصنعي القطع المحليين، والاشراف على المناقصات الفرعية.

ووفق الوكالة، ستقوم الشركة بمقتضى العقد بحفر ثمانية آبار وانشاء وتركيب منصة بطاقة انتاج 500 مليون قدم مكعب من الغاز الغني ومد سلسل أنابيب بحرية بمسافة 20 كيلومترا.

وقالت الوكالة إنه بتنفيذ المشروع ستتوفر فرص وظيفية عديدة لسكان محافظ "هرمزكان" جنوب ايران، وللمقاولين والمصنعين المحليين، وسيتم تمويله عبر رأس مال الصندوق الوطني الايراني للتنمية.

ويقع حقل "بلال" في جنوب غربي جزيرة "لاوان " في الخليج، وبالجان الشرقي لحقل بارس الجنوبي أكبر حقل غاز في العالم.

يذكر أنه منذ بدء عمليات تطوير حقل بارس للغاز لغاية الان قد تم توظيف استثمارات بـ 72 مليار دولار ومن المتوقع ان يرتفع الرقم الى 87 مليار دولار.

فيما يتم توفير 70 % من الغاز المستهلك في البلاد بالوقت الحاضر من هذا الحقل الذي يعد الاكبر في العالم وهو حقل مشترك بين ايران وقطر وتبلغ مساحته 9700 كيلومتر مربع من ضمنه 3700 كيلومتر مربع حصة ايران.

وتبلغ احتياطيات هذا الجزء من الحقل 13 تريليون متر مكعب من الغاز اضافة الى 18 مليار برميل من مكثفات الغاز ما يشكل نسبة 8% من الغاز بالعالم ونحو نصف احتياطيات البلاد.

ويشمل مشروع تطوير الحقل، 13 مصفى غازيا كبيرا و 40 منصة انتاجية حيث تم لغاية الان اكمال وتدشين 10 مصاف في اليابسة و 25 منصة في البحر.