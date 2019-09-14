اهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل .. ليفربول يتصدر الدوري الانجليزي

تمكن لاعبي ليفربول الإنجليزي مساء اليوم السبت بتحقيق فوزًا مستحقًا على نادي نيوكاسل يونايتد ثلاثة أهداف مقابل هدفٍ وحيد ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما توقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند النقطة الراعبة في المركز 14 من ترتيب الجدول.

وبادر نيوكاسل يونايتد بتسجيل الأهداف عن طريق ويليامز في الدقيقة السابعة من المباراة، قبل أن يسجل ليفربول 3 أهداف متتالية عن طريق ساديو مانى "هدفين" في الدقيقتين 28 و40 ومحمد صلاح "هدف" في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

وتمكن ليفربول من تحقيق الفوز في 33 مباراة وتعادل في 10 لقاءات فقط، يذكر أن تشيلسي خاض أطول سلسلة في تاريخ البطولة بالحفاظ على سجله الخالي من الهزائم على ملعب "ستامفورد بريدج" على مدار 86 مباراة متتالية.

الهدف الأول نوكاسل

الهدف الثاني ساديو ماني

الهدف الثالث ساديو ماني

الهدف الثالث محمد صلاح