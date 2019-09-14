أهداف مباراة ريال مدريد وليفنتي .. الريال يحقق فوزًا صعبًا ومثيرًا

انتهت مباراة ريال مدريد وليفنتي بفوز مثير وصعب جدًا للنادي الملكي مساء اليوم السبت بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الرابعة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وبهذه النتيجة تقدم ريال مدريد 3 مراكز ليصل إلى المركز الثاني مؤقتًا من ترتيب جدول كرة القدم برصيد 8 نقاط بفارق نقطتين عن اتلتيكو مدريد المتصدر.

قدم النادي الملكي شوطًا مثاليًا في أول 45 دقيقة وتقدم بنتيجة 3/0 وسط تألق كل النجوم، وأبرزهم كريم بنزيما الذي سجل هدفين في الدقيقتين 25 و31، وأضاف كاسيميرو الهدف الثالث في الدقيقة 40.

وفى الشوط الثاني تراجع أداء الريال وسط تألق الضيوف الذين سجلوا هدفًا مبكرًا في الدقيقة 49 عبر بورخا مايورال، وأضاف جونزالو ميليرو الثانى فى الدقيقة 75.

ودفع زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد بالنجم البلجيكي إيدين هازارد لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به عقب انتقاله من تشيلسي الإنجليزي، وحل بديلا لكاسيميرو في الدقيقة 60.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي الاربعاء المقبل بملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الاولى لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

الهدف الأول لريال مدريد عن طريق بنزيما

الهدف الثاني لريال مدريد عن طريق بنزيما

الهدف الثالث لريال مدريد عن طريق كاسيميرو

الهدف الأول للينتفي عن طريق بورخا مايورال

الهدف الثاني لليفنتي عن طريق جونزالو ميليرو