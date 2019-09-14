شرطة رام الله تتلف 8 مركبات غير قانونية

أفادت شرطة رام الله، اليوم السبت، بأنها أتلفت 8 مركبات غير قانونية والقت القبض على 20 شخصا مطلوبين للقضاء وتم توقيف 6 اشخاص لقيادتهم لمركبات غير قانونية خلال اجراءات امنية لفرض الأمن والنظام العام في بلدات صفا وبيت لقيا وخربثا المصباح غرب رام الله.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، إن قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية وبالتعاون مع قيادة المنطقة والعمليات المشتركة منذ ساعات الصباح الباكر نفذت إجراءات أمنية لفرض الأمن والنظام العام وبسط سيادة القانون في بلدات صفا وبيت لقيا وخربثا المصباح تم خلالها ضبط وإتلاف 8 مركبات غير قانونية والقي القبض على 20 شخصا مطلوبين للقضاء وتوقيف 6 اشخاص لقيادتهم لمركبات غير قانونية .

ودعت الشرطة، المواطنين إلى عدم اقتناء أو قيادة أي مركبة غير قانونية وذلك لخطورة هذه المركبات من تعريض حياة سائقيها وحياة الآخرين للخطر.