موعد بدء الدراسة في الجامعات المصرية 2019





إقرأ المزيد على ملزمتي: موعد بدء العام الدراسي في مصر 2020 وحسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر انه بعد انعقاد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تم تحديد موعد عودة المدارس في مصر 2019/2020 ولكن سيكون مختلف عن كل عام حيث تم تحديد موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي يوم مختلف عن أول أيام الدراسة للصفوف من الثاني الإبتدائي وحتى الثالث الثانوي. على أن تكون مدة أيام الدراسة للعام الدراسي 2019/2020 بعد حذف أيام الجمع والاجازات الرسمية (105 الفصل الدراسي الأول) + (96 الفصل الدراسي الثاني) = 201 يوماً، أي ما يعادل 34 أسبوعاً.إقرأ المزيد على ملزمتي: https://www.mlzamty.com/start-study/

موعد بدء العام الدراسي في مصر 2020

وحسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر انه بعد انعقاد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تم تحديد موعد عودة المدارس في مصر 2019/2020 ولكن سيكون مختلف عن كل عام

حيث تم تحديد موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي يوم مختلف عن أول أيام الدراسة للصفوف من الثاني الإبتدائي وحتى الثالث الثانوي.

على أن تكون مدة أيام الدراسة للعام الدراسي 2019/2020 بعد حذف أيام الجمع والاجازات الرسمية (105 الفصل الدراسي الأول) + (96 الفصل الدراسي الثاني) = 201 يوماً، أي ما يعادل 34 أسبوعاً.

كما تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

موعد بدء الترم الأول 2020 بالمدارس والجامعات

من المقرر أن يبدأ الترم الأول من العام الدراسي الجديد 2019/2020 في :-

لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثاني الإبتدائي وفقًا للخريطة الزمنية لعام 2019/2020، يبدأ يوم الاربعاء 11/9/2019 وينتهي يوم الخميس 23/1/2020.

للصفوف من الثالث الإبتدائي وحتى الثالث الثانوي وفقًا للخريطة الزمنية لعام 2019/2020، يبدأ يوم الاحد 22/9/2019 وينتهي يوم الخميس 23/1/2020.

مدة أيام الدراسة الفعلية لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي بالفصل الدراسي الأول بعد حذف أيام الجمع والاجازات الرسمية (122) يوم.

مدة أيام الدراسة الفعلية للصفوف من الثاني الإبتدائي وحتى الثالث الثانوي بالفصل الدراسي الأول بعد حذف أيام الجمع والاجازات الرسمية (105) يوم.

موعد بدء الدراسة في الجامعات المصرية 2019/2020

اعلن المجلس الاعلي للجامعات تحديد موعد بداية الدراسة في الجامعات المصرية 2019/2020 العام الدراسي الجديد الفصل الدراسي الأول وذلك يوم السبت 22 سبتمبر 2019، حيث حضر الاجتماع رئيس جامعة القاهرة، وعميد كلية الدرسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، ممثل عن الأزهر الشريف، وممثلين عن وزارات الثقافة، والقوى العاملة، والمالية، والتعليم العالى والبحث العلمى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، وحدد الاجتماع يوم بدء الدراسة بمصر يوم السبت 22 سبتمبر 2019.

موعد بدء الترم الثاني 2020 بالمدارس والجامعات

من المقرر أن يبدأ الترم الثاني من العام الدراسي الجديد 2019/2020 في :-

لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي وفقًا للخريطة الزمنية لعام 2019/2020، يبدأ يوم السبت 9/2/2019 وينتهي يوم الخميس 30/5/2020.

للصفوف من الثاني الإبتدائي وحتى الثالث الثانوي وفقًا للخريطة الزمنية لعام 2019/2020، يبدأ يوم السبت 9/2/2019 وينتهي يوم الخميس 6/6/2020.

مدة أيام الدراسة الفعلية لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي بالفصل الدراسي الأول بعد حذف أيام الجمع والاجازات الرسمية (90) يوم.

مدة أيام الدراسة الفعلية للصفوف من الثاني الإبتدائي وحتى الثالث الثانوي بالفصل الدراسي الأول بعد حذف أيام الجمع والاجازات الرسمية (96) يوم.

موعد امتحانات الترم الأول والثاني للعام الدراسي الجديد 2019/2020