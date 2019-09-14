دليل الطالب للقبول في الجامعات العراقية 2019

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي إن دليل الطالب تضمن شروط القبول المركزي وضوابط التقديم الى الكليات والمعاهد ، داعيا الطلبة من خريجي الفرعين الاحيائي والتطبيق والفرع الأدبي إلى قراءة الدليل والتعرف على خارطة الكليات والاختصاصات التي تناسب معدلاتهم لملء استمارة القبول المركزي التي ستطلق قريبا.



وأضاف العبودي أن قبول الطالب سيكون على وفق الاختيارات التي سيسجلها في استمارة التقديم وعلى أساس المنافسة في المجموع.



وينشر الموقع الالكتروني لقناة الغدير الفضائية نسخة من دليل الطالب للقبول المركزي في الجامعات والمعاهد العراقية للسنة الدراسية المقبلة ( 2018-2019) ليتسنى للطلبة مراجعته.