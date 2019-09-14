تردد بانوراما يوم الجديد 2019

تردد قناة بانوراما يوم Panorama Youm هي قناة مصرية من ضمن سلسلة قنوات بانوراما تقوم بعرض المسلسلات الدرامية العربية و المصرية و تقوم بعرض مسلسلاتها على مدار اليوم دون تشفير , حققت نجاحا كبيرا في مصر و في العالم العربي لما تقدمه من محتوى جيد , تقوم القناة باختيار و تقديم مسلسل تليفزيوني واحد يوميا بداية من الساعة 12 مساءً، وتكون الإعادة بدءًا من 12 صباحا بالإضافة لعرضها لمسلسل في أخر الأسبوع يتم إختياره من قبل متابعيها من خلال إرسال sms يوم الجمعة تحت عنوان ما يطلبه المشاهدون.

استطاعت قناة بانوراما يوم Panorama Youm أن تصعد سريعا إلى القمة بين أشهر القنوات الدرامية حيث على مكتبة كبيرة من المسلسلات الدرامية التي يتم عرضها على مدار الـ24 ساعة بدون توقف وهي قناة غير مشفرة و تهتم بتقديم أفضل وأشهر المسلسلات الدرامية التي يتابعها العديد من المشاهدين في مصر والوطن العربي, و حرص القائمون على القناة على تقديم كل ما هو متنوع ومختلف من أجل إرضاء المشاهد من خلال عرض المسلسلات الدرامية ذات الطابع الكوميدي والطابع الدرامي.