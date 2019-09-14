مشاهدة مباراة الجيش والوثبة بث مباشر السوبر السوري

مشاهدة مباراة الجيش والوثبة بث مباشر aljaysh vs alwathba من خلال موقع كورة اون فى بث مباشر لايف مساء اليوم 14 من سبتمبر فى بطولة كأس السوبر السوري بث مباشر مباريات اليوم حيث يلتقى فريق الجيش مع الوثبة فى منافسة نارية على اللقب بث مباشر بدون تقطيع.

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