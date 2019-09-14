موقع دعم مصر للتظلمات- دعم مصر تظلمات بطاقة التموين 2019

اطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، موقع دعم مصر للاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي ، وذلك من أجل ضبط المنظومة التموينية، والتسهيل على المواطنين خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي.

كما وأكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية علي أن باب التظلمات عبر الموقع الإلكتروني دعم مصر مستمر لتلقي التظلمات إلى 15 مارس حال وجود خطأ في سبب الاستبعاد أو انتفائه.

يذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، قد أكد حرصه الشديد على وصول الدعم إلى مستحقيه دون المساس بالطبقات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن ما يؤكد كلامه هو استمرار تنفيذ القرار الاستثنائى الخاص باستخراج بطاقات تموين جديدة للفئات الأكثر احتياجا كالأرامل والمطلقات وعمال التراحيل وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملون بالزراعة والباعة المتجولون وغيرهم.

اما عن طريقة تقديم تظلمات بطاقة التموين فهي كالتالي:

ادخل على موقع دعم مصر من هنا

إضافة البيانات المطلوبة “ابطاقة الرقم القومي – رقم البطاقة التموينية”

إرفاق المستندات المطلوبة في تقديم تظلم بطاقة التموين، كالتالي : “صورة البطاقة التموينية ، الرقم السري ، صورة الرقم القومي ، صور شهادة الميلاد صاحب البطاقة ، صور بطاقات الرقم القومي للمستفيدين من البطاقة، إيصال كهرباء حديث يحمل اسم المتظلم”.

اما طريقة استعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومى كالتالي: