حقيقة وفاة ساره فراج القحطاني

قصة سارة فراج القحطاني التي قتلت على يد اخيها، بعد أن انتشر هاشتاق على موقع تويتر صباح اليوم الجُمعة المُوافق الثالث عشر من سبتمبر من العام 2019، وهو بعنوان #ساره_فراج_القحطاني، وهي الفتاة التي قُتلت في ظروف غامضة ولم يتمّ التعرف على تفاصيل وفاتها إلا اننا هنا في مقالنا هذا سنتعرف سويًا على “قصة سارة فراج القحطاني التي قتلت على يد اخيها” وعلى تفاصيل مقتل سارة فراج القحطاني الفتاة السعودية التي لاقت الكثير من التعاطف من قبل الآلاف في تويتر، سواء من السعوديين أو غيرهم.

قصة سارة فراج القحطاني

يُذكر انّ تفاصيل وفاة سارة فراج القحطاني تدور حول تلقيها أربعة رصاصات من اخيها محمد القحطاني، وذلك أثناء صلاتها، هذا ما ورد بخصوص ملابسات ارتكاب الجريمة.

وقعت جريمة قتل سارة فراج القحطاني في حي الدخل المحدود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك قبل بضعة أيام، ولكن لم يتمّ التعرف على تفاصيل الحادث في أول أيام من الإعلان عنه.

تستر الأهل على القاتل في البداية ذلك بعد أن قتل اخته سارة القحطاني عمدًا وهي تصلي، إلا انّ هناك أخبار متناقلة الآن تشير إلى أنّ قوات الأمن قد ألقت القبض عليه.

لاقى هاشتاق سارة فراج لقحطاني على تويتر الكثير من الشهرة، فقد غرّد عليه الآلاف المتعاطفين مع هذه القضية، وهناك الكثير من الآراء التي شددت بإيقاع أقصى العقوبة على اخيها الذي قتلها بدون حق.

لم يُذكر بأنّ سارة فراج القحطاني قد ارتكبت أي ذنب تُقتل عليه، وهذا ما أشعل التواصل الاجتماعي في المملكة، وها قد انتهينا الآن من التعرف على “قصة سارة فراج القحطاني التي قتلت على يد اخيها”.