مشاهدة مباراة النصر والجزيرة بث مباشر اليوم السبت 14/9/2019

يستعد كل من فريق النصر والجزيرة الإماراتي مساء اليوم السبت ، لمباراة ضمن ذهاب دور ال32 من البطولة العربية للأندية الأبطال، والتي تحمل مسمى كأس محمد السادس للأندية الأبطال في مباراة ليست بالسهلة على الفريقين، وذلك على ملعب المجمع الشبابي بصلالة.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت العاصمة العمانية مسقط، الرابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي، الثالثة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك عبر قناة أبوظبي الرياضية الثانية، على أن يتولى مهمة التعليق على المباراة المعلق عصام عبده.

وفي السياق نفسه، يسعى فريق النصر العماني لتحقيق ظهور جيد في البطولة العربية للأندية الأبطال، فالفريق العماني يأمل في تحقيق الفوز على الجزيرة الإماراتي مساء اليوم السبت من أجل وضع قدماً نحو التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

أما فريق الجزيرة الإماراتي فيسعى للعودة إلى الإمارات محققاً الفوز، الفريق الإماراتي سيفتقد خدمات بعض لاعبيه الأساسيين، إلا أن المدير الفني الهولندي يورجن ستريبل صرح بأن الفريق قادر على الفوز على النصر العماني في عقر دراه، خاصة في ظل تواجد البرازيلي كينو، ومراد بتنا، وزايد العامري، وهو ما قد يرجح كفة الفريق في مباراة اليوم.

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