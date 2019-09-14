مشاهدة مباراة برشلونة اليوم ضد فالنسيا بث مباشر والقنوات الناقلة

يستعد كل من نادي برشلونة وفريق فالنسيا ، اليوم السبت، ، لمباراة في قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، وذلك على ملعب ( كامب نو) معقل البلوجرانا.

تقام المباراة اليوم تمام الساعة 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، 9:00 بتوقيت القاهرة ، على قناة beIN SPORTS HD 3، كما يمكنكم الاستمتاع بمشاهدتها عبر قنوات Cosmote Sport 2 HD اليونانية، وLaLiga TV Bar الإسبانية.

ويملك برشلونة 4 نقاط من 3 مباريات في المركز الثامن، وهو نفس رصيد فالنسيا في المركز العاشر، علمًا أن الخفافيش أقالوا المدرب مارسيلينو غارسيا تورال قبل أيام قليلة.

ولم يحقق برشلونة الفوز على فالنسيا في 3 مباريات جمعتهما الموسم الماضي، إذ تعادلا 1/1 و2/2 في الدوري الإسباني، وفاز فالنسيا 2/1 في نهائي كأس إسبانيا، ولن يشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المباراة للإصابة، لكن من المتوقع أن يعود زميله لويس سواريز.

وأعلن إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، قائمة النادي الكتالوني لمواجهة فالنسيا المقررة، وقد جاءت على النحو التالي:

مارك آندري تير شتيغن، ونيلسون سيميدو، وجيرارد بيكيه، وإيفان راكيتيتش، وسيرجيو بوسكيتس، وتوديبو، وآرثر، ولويس سواريز، ولينغليت، وواجي، وأنطوان غريزمان، وجوردي ألبا، وكارليس ألينيا، وسيرجي روبرتو، وفرينكي دي يونغ، وأرتورو فيدال، وجونيور فيربو، وإينياكي بينا، وكارليس بيريز، وأنسو فاتي.

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